新北市長侯友宜今（23日）表示，中央的指引尚未正式公布，會給予適當的尊重，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級。（新聞局提供）

關於中央降級草案已在網路流傳，新北市長侯友宜今（23）日表示，中央的指引尚未正式公布，會給予適當的尊重，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級，此外，脫下口罩飲食的一定是擺在最後面。

侯友宜表示，中央的指引尚未正式公布，會給予適當的尊重，會按照中央然後針對新北市，甚至包括雙北地區的特性來做一個適度的調整，尤其新北市在整個疫情裡面算是重災區，它在整個調整降級的過程當中，一定以階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級，完全到位。

侯友宜說，每一個程序在開放過程當中易放難收，所以一定要有順序、有步驟的來逐漸開放，開放原則很清楚，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後，尤其有疫苗施打、有保護期的行業，有必要性的可以先解封，沒有這個必要性，一定先從戶外，然後室內在可以落實人潮管控，最後才會以脫口罩的行為作為最後的解封。

侯友宜也說，有關脫下口罩要飲食的，會嚴格落實防疫以外，最重要，所有開放的程序裡面，一定是擺在比較後面的，所以會按照這個順序、針對疫情以及疫苗的覆蓋率，來做好滾動式、階梯式的一個執行方式。