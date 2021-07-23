2021日勝生加賀屋夏季料理套餐

【旅遊經 洪書瑱報導】

七夕可不是華人專有，據了解，日本、越南都有過七夕情人節的習俗，韓國因每個月都有情人節，雖然不強調過七夕，但也是了解七夕，在日本七夕流傳不是牛郎與織女，而是擅長編織的織姬和擅長趕牛的彥星，當天除了把心願寫在短冊上 並將它裝飾於細竹上。而日本七夕依習俗起初之際，七夕會吃一種名為索餅（さくべい）的中國甜點，但後來日本人七夕改當天吃麵線，日本稱為素麵(そうめん) 的食物，但要強調一點，日本的七夕跟華人最大的不同，在於曆制上的不同，日本七夕可是在國曆7月7日。但想感受不同的七夕嗎？不用真的飛一趟日本，前往北投至日勝生加賀屋就能感受參與一場日本七夕氛圍與日本夏日祭典，日勝生加賀屋於今(23)日起推出夏季會席料理「青涼」，以各種不同的青綠色當季食材與器皿搭配，視覺和味覺都有層次地感受到「清涼」，並隨著夏季料理用味蕾來感受一場日本之節日慶典！

日勝生加賀屋夏季會席料理推「青涼」，各種不同的青綠色當季食材與器皿搭配。其中開胃菜「楊桃葛餅」將楊桃原汁結合葛粉手工製成楊桃葛餅，日本純菜滑脆的口感伴隨柴魚、昆布高湯的清涼滑入喉間，酸甜拉起夏季料理序幕；前菜中「青楓冬瓜」將芋香冬瓜刻成楓葉形狀，高湯慢煮入味再做成爽口冷芡，尾韻帶有芋頭香；「蔥香合鴨」以韭蔥油油封宜蘭豪野鴨胸，搭配日本味噌及宜蘭三星蔥，軟嫩鴨胸和香蔥味噌香氣瀰漫口中。「枝豆干貝」用毛豆、鮮奶油和豆乳製成的毛豆泥包裹鹽烤干貝；「玉蜀黍冷湯」選用高甜味甘蔗玉米，取玉米粒結合昆布高湯製成冷湯，再點綴椰奶、撒上青柚沫，品嚐時不須攪拌，會先感受淡淡的酸再到玉米的甜。

夏季料理向付意境

夏季料理燒物本季向付(生魚片)建議先嚐鹽水醃漬的日本海鱸，再吃黑鮪魚中腹和難得一嚐的平政魚，平政魚口感紮實脆口。燒物「鱸魚若狹燒」以綠竹盛裝，充滿夏日氣息，將海鱸以若狹燒手法炭火燒烤，搭配角椒、鳳梨豆腐乳等食材做成的醬汁，帶點酸甜清爽椒香味，另也可搭配以玫瑰水和石榴糖漿醃漬的洋蔥甘醋漬，吃得到玫瑰香。鍋物「和牛蜜香鍋」湯底由台東蜜香紅茶純茶湯結合埔里薑粉製成，搭配日本A4和牛、當季時蔬，聞到淡淡薑味、吃到蜜香甜味，夏天待在冷氣房，湯底加入薑粉逼出體內寒氣。

夏季料理椀物(湯)

日本在七夕時吃素麵(そうめん)據說可以祈求戀愛、健康、驅邪，因此自古延續著七夕吃素麵的傳統，椀物(湯)「綠竹真丈」將白素麵擺盤成織女的織線，如美麗的銀河，此外將綠竹筍及魚漿、山藥、打發蛋白製成鬆軟的真丈(日本魚丸)，搭配酒蒸鮑魚、水果黃瓜和青柚等，軟綿的口感中散發淡淡柚子清香。

夏季料理甘味(甜點)過完七夕緊接著參與日本夏季熱鬧的祭典，本季「蛸御飯」以赤玉紅酒85°C蒸煮章魚，結合梅肉醬、越光米製成討喜淡紅色炊飯，再點綴上紫蘇絲成夏日煙火。欣賞完花火大會起身動一動吧！甘味(甜點)「夏金魚」以碗中碗呈現夏日祭典受歡迎的「撈金魚」遊戲，裡頭藏了滿滿驚奇餡料，師傅費心將寒天做成金魚形狀，以白桃起司墊底，鋪上百香果做成的黃金魚和西瓜做成的紅金魚寒天，再以含笑烏龍凝凍覆蓋在最上層，感受茶和水果、奶油散發的酸甜沁涼香氣，同時還能體驗撈金魚的趣味。

圖片：日勝生加賀屋提供