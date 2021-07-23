因為疫情延宕一年的東京奧運將在7月23日正式開幕，為四年一度的夏季奧運會揭開序幕。來自各國的運動好手都將拚盡全力，為國爭光，留下獎牌與記錄，期待名留青史。於此同時，搜尋引擎平台Google也趁勢搭上奧運熱潮，Google Doodle特別與日本動畫團隊合作，推出內含七款小遊戲的Doodle Champion Island Games，挑戰你的運動神經！網友們千萬不可錯過！

Google Doodle網頁為全球好奇的網友進一步揭曉了今日Google首頁「Doodle Champion Island Games」的幕後故事。由於本次夏季奧運會於日本東京舉辦，他們特別與日本動畫公司STUDIO 4°C!合作，繪製了一系列以主角忍者貓Lucky為主題的冒險動畫，充滿了濃濃的八位元日本動畫風格，喜愛日本動畫風格的朋友肯定能感受得到。

Welcome to the Doodle Champion Island Games!

Behind the Doodle: The Doodle Champion Island Games!

不僅製作的Lucky動畫短片精彩豐富，充滿冒險氛圍。本次Google還在Doodle Champion Island Games當中打造了七個小遊戲，玩家化身Lucky，進入冠軍島，加入「紅、黃、藍、綠」其中一隊，為隊伍爭光。遊戲的玩法很簡單，大多只需要運用空白鍵以及上下左右的方向鍵進行移動，考驗玩家左右手反應速度與手眼協調的程度！

Doodle Champion Island Games網頁遊戲中，玩家化身忍者貓Lucky，在冠軍島挑戰七大關主。（摘自Google）

冠軍島上的遊戲包含：桌球、攀登、滑板、射箭、馬拉松、水上芭蕾、橄欖球等項目，Google與STUDIO 4°C!共同打造的內容細節豐富，不僅每一個隊伍都有專屬隊長的角色，七大關卡也都有關主把守，想要輕鬆過關絕對不容易！在遊戲中，玩家可以點選指南針來前往冠軍島上不同的比賽場地，嘗試挑戰關主，成為最厲害的冠軍！快去試試看吧！