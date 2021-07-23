藝人陳珮騏日前在臉書貼出疫苗預約結果，表示成功排到AZ疫苗，但其實最想打的是高端疫苗，立刻遭網友出征「那就繼續等高端呀」，對此，向來敢說敢言的她直接回嗆：「大家反而都懶了、笨了，只看標題、只聽聲量就隨之起舞了」。

陳珮騏表示現在是資訊透明的時代，只要動動手指就能查到真相，但仍有許多人即便聽到再瞎的扭曲或謊言，逮到機會就極盡羞辱言論接連砲轟，輕鬆催毀別人所有努力和認真，不禁感嘆：「大家反而都懶了、笨了，只看標題、只聽聲量就隨之起舞了」，呼籲所有人少點傷害的起心動念，提醒自己可以選擇善良，多點祝福和鼓勵，向宇宙多下點安和的訂單吧。

對於陳珮騏一番見解，許多網友仍不願買帳，紛紛留言痛批：「妳的az可以讓給別人打，一樣有覆蓋率，繼續等高端吧，怕就説一聲，扯什麼歪理啊」、「嘴巴上說一套，身體又倒是很誠實，有更多比妳更需要的人卻沒機會打到，只會廢話連篇的硬掰」、「打az的人不嫌多啦，但打高端的少你一個，少在那邊講什麼拚覆蓋率這種好聽話」。

對此，陳珮騏則是無奈回應：「看看大家的留言，大多數還是在口出惡言與扭曲，或許是我文筆真的差，也或許大家應該重新再認真看過一次發文」，對於網友要求她等高端疫苗，她反嗆：「等～這段時間讓自己成為破口，反而拖累大家嗎？」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。