行政院拍板7月27日疫情降級警戒，台灣經濟研究院長張建一表示，「內需的機會來了！」，雖然疫情確診清零看來是不可能，由於民眾可以出門消費，壓抑已久的民生消費可以預期即將爆發，三倍券要化為四倍力，能把台灣的內需救上來！

張建一23 日主持台經院國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告視訊會議，會中除了宣布台經院上調2021年台灣經濟成長率新預測為5.40％，較2021年4月預測上修0.37個百分點，會議尚未結束，就傳來行政院拍板27日疫情警戒降級的消息。

張建一指出，由於內需相關產業在今年疫情期間面臨的困境比去年更為嚴重，建議政府此次還應該再推一把，可以順勢推出振興消費券，隨著今年情勢的不同，可以把去年的三倍券設計為「四倍力」，鼓勵今年營收很好的製造業扮演「第四份力量」，以CSR（企業社會責任）的角度協助內需產業，可以把台灣的內需救上來！

台經院持續追蹤服務業者對景氣的判斷，2021年6月服務業營業氣候測驗點為91.90點，較上月減少5.46點，呈連續三個月下滑態勢，已下挫到2020年6月以來的新低。就個別行業部份，餐旅業與零售業看壞當月景氣的廠商比例超過八成以上，是疫情重災區，明顯看好景氣也唯一只有證券業，其餘廠商多以普通看待；在未來半年看法的部分，零售業、銀行業與餐旅業看好未來半年景氣的比例較高，而保險業與批發業則較看壞未來半年景氣表現。

張建一指出，國人的疫苗覆蓋率要提高，消費還是有機會拉?，疫情變化將是今年剩下的5個月時間，能否讓股市的財富效果、台灣的消費力大大轉換為內需振興的關鍵，「如果消費力大爆發，時間上是夠的」。

他提出想法，政府可以把去年的三倍券此次要變成四倍力，除了政府、民眾、通路商可以加上線上購物的三份力量，第四份力量應來自製造業，去年政府花了很多紓困經費搶救製造業，今年情況剛好相反，製造業出口需求大，滿手訂單、獲利大好，可以用CSR點子，額外發錢給員工，加強消費力，讓創造就業機會的一般服務業獲得振興的支持。