IC設計龍頭廠聯發科（2454）董事長蔡明介投書媒體，指出本土科技人才荒開始出現，人才不足勢必影響國家的科技發展。蔡明介呼籲政府，從高中教育到大學入學考試制度，應重視奠定數理教育基礎，並能有效鑑別數理優秀人才。

蔡明介強調，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，台灣的研發人才也會產生無法銜接而損及國際競爭力，這恐動搖國本。

蔡明介指出，台灣的經濟與國力，在全球占有一席之地，尤其半導體產業影響重大，這是數十年來政府與高科技產業共同深耕經營所奠下的基礎。以半導體研究學院為例，無論在資源、產學互動與研究方向上，聯發科都予以全力支持，目標是讓台灣的研究人才與國際接軌，並吸引世界優秀學者到台灣參與研發。

不過，台灣受到少子化以及國際化的影響逐漸加大，本土科技人才荒開始出現，蔡明介指出，人才不足勢必影響國家的科技發展，由近年來在新興科技領域，例如人工智慧、量子計算、量子通訊，台灣的基礎研究能力與成果已落後甚多，例如在頂尖國際會議上，台灣關於人工智慧論文發表數量已少於韓國及新加坡，更遑論諸多先進國家己發展出量子電腦及量子通訊衛星等。

蔡明介認為，大學是高等教育的開端，也是科技人才的搖籃，高中則屬國民義務教育的範疇。因此，在高中教育階段，要提供義務教育的知識養成，也要紮根大學專業教育所需的基礎；高中教育政策與大學入學考試政策的制定者，應妥慎因應義務教育與高等教育的規畫及銜接，兩者不可偏廢。

蔡明介認為，大學入學考試政策的變動，會牽動高中學生的學習重心與學習資源配置，如果考試政策規劃可能導致高中數理教育被輕忽，甚至失去學生與家長應有的重視，勢必影響學生的競爭力。其中，大學入學考試制度若無法鑑別適性學子繼續銜接高等科技教育，將導致人才錯置，甚至將本土優秀學子推到國外，長久以往，台灣的研發人才將無法銜接而損及國際競爭力，這是動搖國本的大事。