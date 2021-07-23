董姓市民認為台北市某洗頭店有疫情，自行製作傳單「確診!!無良!!○○洗頭店」丟在路邊，被警方認定散布疫情假消息，移送法辦。台北地檢署認為，董某是將傳單揉爛後才丟棄，應無散布犯意，遂依罪嫌不足處分不起訴。

警方移送指出，董某未對疫情消息詳加查證，用電腦繕打、印制有「「確診!!無良!!○○洗頭店」等語的傳單，並於5月26日下午棄置在台北市文山區興隆路二段某巷內，供不特定多數人得以見聞，涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散播疫情謠言罪嫌。

警詢時，董某坦承製作傳單，但否認犯法，辯稱他將傳單捏爛丟棄，並沒有要給其他人看的意思。

檢察官勘驗監視器畫面，發現董某當時只是單純把傳單丟棄路邊，然後就離開，當時附近並無其他行人，難認有意圖供他人閱覽；另警方查扣的這幾張傳單，均呈皺褶、不平整狀態，也與董某辯稱捏爛相符。

檢察官認為，散播疫情謠言罪處罰對象，是指將不實訊息「故意」甚至「惡意」散布於眾，但捏爛、丟棄路邊的傳單就像垃圾，顯然無法取信於眾，因此認為不必再傳訊董某，直接處分不起訴。