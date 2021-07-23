北市松山區八德路四段一間旅館，23日上午11時許驚傳火警，消防人員趕到現場後，救出一名年約20多歲男子，但他已失去呼吸心跳，緊急將他送醫搶救，所幸目前恢復生命徵象。

火災發生地點在9樓旅館，消防局派遣消防車輛12輛、救護車輛1輛、人員37名前往馳援，火勢在13分鐘後撲滅，共疏散74人，救出1人，並無其他民眾受困情形。

警消表示，現場燒損傢俱、裝潢及電器，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。