北市松山區旅店驚傳火災 1青年命危送醫搶救 12:172021/07/23 中時新聞網 張達智 、中時、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市八德路一家旅店上午發生火警，一年輕男子命危送醫搶救中。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區八德路四段一間旅館，23日上午11時許驚傳火警，消防人員趕到現場後，救出一名年約20多歲男子，但他已失去呼吸心跳，緊急將他送醫搶救，所幸目前恢復生命徵象。 火災發生地點在9樓旅館，消防局派遣消防車輛12輛、救護車輛1輛、人員37名前往馳援，火勢在13分鐘後撲滅，共疏散74人，救出1人，並無其他民眾受困情形。 警消表示，現場燒損傢俱、裝潢及電器，燃燒面積約20平方公尺，詳細起火原因仍待火調人員調查釐清。 民眾提供行車影像立大功！2年來多破660案 北市交大發80萬獎金 屏東擋土牆工程崩塌活埋2男 1人救出無生命跡象 #北市 #松山區 #火災 #無生命跡象 #待援 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首見收購假求職被害人證件 線上申辦門號盜買200多萬點數 14:312021/07/23 社會 新北「五館一園」22日起受理預約 首日99人線上登記 09:352021/07/23 寶島 新光肥水不落外人田惹爭議 罰460萬 04:102021/07/23 財經要聞 樓梯換電梯 新北社宅釋出34戶以屋換屋 04:102021/07/23 地方新聞 退休運將成焦屍 家屬悲慟相擁 04:102021/07/23 社會新聞 桃園「特殊交友圈」累計40人確診 警方查138汽車旅館 10:332021/07/23 社會 永續觀音行 靈鷲山馬來西亞佛學會贊助疫苗接種 13:242021/07/23 生活 自購疫苗 北市5月就開始動作 04:102021/07/23 焦點要聞 無懼疫情 越籍新住民賣淫3個月遭逮 PCR篩檢陰性 11:232021/07/23 社會 江蘇再添12例本土確診 多數接種過疫苗、症狀不嚴重 10:342021/07/23 兩岸 新北27日恢復收托 有確診個案停課14天 10:182021/07/23 生活 社會熱門新聞 台灣鋼鐵廠旗下電弧鋼鐵廠大火 疏散上百名員工 - 社會 桃園「特殊交友圈」累計40人確診 警方查138汽車旅館 - 社會 爆乳應召美魔女打5折賣 少年仔連戰兩回合警笑：真勇 - 社會 降級茶妹熬出頭？25歲越女曝：自微解封1天連結「5人變20人」 - 社會 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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