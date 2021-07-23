隨著疫情趨緩，警戒即將降級，許多人也開始慢慢回歸通勤生活，雖然口罩依然不能離身，但是擦上唇膏總能給人一種上班的儀式感，近日M‧A‧C、ADDICTION、YSL推出唇彩新品，告別WFH的生活前先入手一支喜愛的唇膏，出門依然要擦上喜愛的顏色，為辦公室生活更添樂趣！

▍1.M‧A‧C 特潤霧光唇膏

M‧A‧C 特潤霧光唇膏推出全新限量純欲烤橙色，結合時裝周後台趨勢與最新彩妝潮流，在橙色中調入焦糖般的紅棕色調，能抹去亞洲肌膚最苦惱的蠟黃與暗沉，點亮你的時髦度與膚色，展現出既清純又性感的唇妝。

M‧A‧C 特潤霧光唇膏。（邱映慈攝）

M‧A‧C 特潤霧光唇膏#416 What I Say Goes甜酸蜜橙。（邱映慈攝）

獨特空氣特潤質地，蘊含被譽為液態黃金的摩洛哥堅果油，以及天然荔枝萃取等頂級保濕成分，能瞬間潤澤唇瓣，帶給雙唇頂級乳霜般的絲滑觸感，撫平唇紋，保持24小時的滋潤及持妝度〫

M‧A‧C 特潤霧光唇膏#429 Marrakesh Me Later濃情焦糖橙。（邱映慈攝）

▍2.ADDICTION 癮吻唇萃

ADDICTION本次以神秘海洋面紗為靈感，推出五款「癮吻唇萃」新色，舒適無負擔的輕盈質地，能夠輕鬆打造美麗的漸層，也能夠厚塗呈現時髦唇妝，極細美型刷頭可完美貼合唇瓣，唇形弧度自由掌控，持久不易掉色，一整天呈現霧感時尚美唇。

ADDICTION 癮吻唇萃。（邱映慈攝）

ADDICTION 癮吻唇萃質地非常輕盈。（邱映慈攝）

ADDICTION 癮吻唇萃#015紅色珊瑚礁，朱紅色的珊瑚橘調。（邱映慈攝）

ADDICTION 癮吻唇萃#014木星大紅斑，宇宙小行星般的橘色調。（邱映慈攝）

▍3.YSL 奢華緞面絨霧唇膏

YSL推出全新「奢華緞面絨霧唇膏」，將唇彩化為一塊頂級奢華的絲絨面料，就如同YSL先生對於服裝剪裁面料的重視，獨特散發高貴氣質霧面光澤，極致舒適穿著體驗，讓人渴望迫不及待想穿上它！

YSL奢華緞面絨霧唇膏。（圖／品牌提供）

稜角分明的精裁時尚正裝，就如同訂製斜角唇彩設計，一抹瞬間完美貼合唇瓣，雙唇舒適不緊繃，輕鬆精準描繪出豐滿唇型，展現出優雅女人味的魅惑神情。漆黑時尚管身，宛若精品配件，補妝時刻更顯氣勢。

MODEL示範YSL奢華緞面絨霧唇膏#21。（圖／品牌提供）