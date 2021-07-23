大陸國台辦主任劉結一今天（23日）指出，祖國統一是新時代中華民族偉大復興的必然要求，統一進程不可阻擋，「島內的烏雲不會持久」。兩岸青年要把握歷史大勢，積極投身於推進祖國統一和民族復興的偉大事業。

第四屆海峽兩岸青年發展論壇今天在杭州開幕。劉結一致辭時表示，「島內的烏雲不會持久，廣大台灣同胞特別是青年朋友要堅信『邪不壓正』，認清大勢，明辨是非，挫敗『台獨』勢力『害台』圖謀，反對外部勢力干擾破壞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，勇敢投身於祖國統一和民族復興偉業。」

劉結一表示，大陸將繼續擴大深化兩岸同胞的交流合作，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，逐步為台灣同胞提供同等待遇，積極為島內台胞獲取疫苗、為在大陸台胞接種疫苗提供協助，鼓勵台灣同胞特別是青年登上祖國蓬勃發展的快車，讓兩岸同胞在交流中走近走親走好，加深感情，增進融合，強化凝聚力、向心力。

兩岸青年要攜手並肩，立大志、明大德、成大才、擔大任，共同為實現祖國統一和民族復興的崇高事業集智聚力、接續奮鬥，成為兩岸融合發展的實踐者、貢獻者和受益者。

7月23日上午，主題為「攜手共促 融合發展」的第四屆海峽兩岸青年發展論壇在杭州開幕。來自海峽兩岸的350餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，共敘兩岸青年交流合作，共謀兩岸融合發展新篇章。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋專門向論壇發來賀信，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一，中共浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席論壇活動。