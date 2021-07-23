《綜藝3國智》本周六播出時間延長為兩小時。（台視提供）

台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》本周六（24）日播出最新一集，有鑒於特別版「疫起看新3國智Online」之前1小時內容，讓喜愛節目的觀眾看不夠紛紛敲碗，本周調整為2小時版本，要讓大家一次看個過癮。主持群每周闖關貼紙抽「紓困金」，王少偉、哈孝遠等人都紛紛表示已經拿到前幾集的獎金，神情得意羨煞其他人。

張立東指著自己的剛霧好的眉毛，表示：「為了這個，我特別去弄了紓困眉。」祈求新造型帶來好運氣，不過因為眉毛剛處理好，顏色還有些不自然，濃到大老遠就可以看到兩條濃黑眉毛，納豆聽了笑著回嗆：「很硬講耶，是怕被我們笑所以先自己講嗎？」

原來，張立東在疫情三級警戒時期，利用機會默默為自己大改造，宅家時光拿來運動，整個人明顯瘦了一圈，下巴線條也跑出來。最近趁微解封後改變造型，霧眉讓自己看來更有型，卻遭到主持群一陣狂酸，黃豪平笑說：「剛才工作人員都在說，你這個眉毛有夠不好看的。而且你一直強調這個眉毛，獎金就跟著『沒』了。」

張立東聽了說：「豪平，不要造口業呀！」雖然被其他主持人吐槽一直摸眉毛根本是「觸霉頭」，但他自己本人則是保持臨危不亂的正向態度，鎮定回擊表示：「這個diss程度還好，不算甚麼。」