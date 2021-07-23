由於市場需求增加，全球貿易量出現強力反彈，造成航運供應鏈陷入緊繃，數據顯示，全球有328艘船舶滯留在港口，且有116個港回報出現壅塞，知名海運諮詢機構Drewry則表示，塞港、運費飆高的循環在短時間內無法緩解，至少會延續至明年上半年。

航運新聞網站Splash247報導，物流巨頭德迅（Kuehne+Nagel）旗下的貨櫃輪運輸平台Seaexplorer表示，截至新加坡時間21日下午，全球有328艘船舶滯留在港口且有116個港口出現壅塞，比1個月前的數據（304艘、101個港口）還要高。

主因在於鹽田港事件上月底落幕後，累積貨運量開始轉移至新加坡港、洛杉磯港及長灘港，造成在三大港外等待的船隻增加１倍以上。此外，變種病毒侵襲與東南亞疫情失控都讓問題惡化，目前在越南最大港胡志明港外等待停靠的船舶也開始增加。

Drewry在最近的一份報告中表示，「塞港、運費飆高的循環在短時間內無法緩解，可能至少會延續至明年上半年，且變種病毒成為新的威脅，主要港口可能再爆發一波新疫情。」

市場研究機構IHS Markit曾針對港口績效進行調查，今年5月貨櫃船的平均等待時間已經比2019年成長超過1倍，北美港口的狀況尤其嚴重，副總監Turloch Mooney則表示，「情況令人擔憂，時間表已變得不準確，加上船隻的需求仍高速增加，許多碼頭仍有無法負荷的問題，短期內很難看改善。」