邱姓男子疑因積欠債務前往台南市南區新義郵局意圖行搶，警方過濾上百支監視器鎖定他的身分。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

27歲的邱姓男子疑因積欠債務，21日晚間頭戴鴨舌帽、手持玩具槍，前往台南市南區新義郵局企圖行搶，幸好郵局黃姓經理機警關門上鎖並通報警方，邱男見無法得逞隨即逃離現場。管轄的市警六分局獲報組成專案小組，24小時即逮獲邱男。

據查，21日晚間7點50分左右，新義郵局黃經理下班準備開啟側門離去時，突然看見1名頭戴鴨舌帽的年輕男子，手持槍枝企圖行搶。機警的黃男立即將門關上反鎖並報警，邱男見狀慌忙離開現場，並未造成人員及財物損失。

警六分局獲報後，立即召集各所調帶高手組成專案小組，經過濾上百支監視器後，儘管邱男徒步離去，還試圖換裝混淆警方注意，但仍逃不過專案小組法眼，在鎖定邱男涉有重嫌後，立即報請台南地檢署指揮並聲請拘票，22日17時許循線將邱男拘提到案。邱男自稱，因積欠債務鋌而走險。全案正擴大偵辦中。

警六分局長陳錦文表示，警察團隊在新冠肺炎疫情期間，治安與防疫工作並重，絕不容許犯罪者有機可趁，危害社會安寧秩序，對於犯罪惡勢力，一定正面出擊，嚴查嚴辦，全力守護民眾安居樂業的生活環境。