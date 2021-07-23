每個人都希望能遇見溫柔體貼又善解人意的另一半，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，摩羯座、巨蟹座、雙魚座、雙子座的女性最會談戀愛，她們不僅情商高，也很懂撒嬌，總能在各方面輕易收服伴侶，讓感情生活永保新鮮。

▍第四名 摩羯女

天性務實的魔羯女，做事腳踏實地又耐心十足，在職場上能夠被托付重任，回歸到生活裡，也能將家裡打理得有條不紊。面對情人時，不僅很溫柔體貼，善解人意的個性更讓人在相處時感到如沐春風。當另一半需要獨處時，只需要一個眼神，她就能夠讀懂，不會打破砂鍋問到底，非常深得人心。

▍第三名 巨蟹女

重視家庭的巨蟹女，一舉一動都散髮著母性光輝，會把家人或另一半照顧到無微不至，因為對她來說，家人就是一切。可別以為這樣的巨蟹女總是素顏出門，一旦她們打扮起來，就能從骨子裡透出大家閨秀的氣質，出門在外總能吸引不少異性的目光，可以說是進得了廚房，出得了廳堂的最佳代表。

▍第二名 雙魚女

在愛情中，雙魚女總會全心全意付出，把另一半當成自己來愛，因此很多人以為她們總是扮演犧牲者的角色，不過事實上，她們只是洞悉人性，非常理性又實際。若遇到吵架，她們懂得以感性的方式去溝通，雖然看似委屈，但其實是在不失去自我原則的情況下，創造雙贏的感情，因此她們和另一半的感情總是很甜蜜。

▍第一名 雙子女

鬼靈精怪的雙子女，有著不服輸的個性，但撒嬌起來總是讓另一半招架不住，想把她捧在手心裡疼惜，即使是發脾氣，她們也會拿捏得恰到好處，能夠明確表達到不滿又不失可愛。同時，她們很會營造儀式感，逢年過節的驚喜不會少，讓人跟她們在一起永遠都有新鮮感。