美國經濟復甦強勁，帶動企業體質更加健全，使得近期高收益債違約率快速下降，法人表示，未來12個月的違約率可能會降至3％或更低，來到歷史平均低檔位置，看好在企業體質轉佳、殖利率誘人的優勢下，美元高收益債券市場後市看漲並持續吸引資金流入。

就目前全球主要債券資產來看，根據資料統計，美元高收益債無論在殖利率或者今年來報酬率，相對優於其他類型債券。瀚亞投信表示，截至7月19日為止，美元高收益債券殖利率為4.59％最高，環球高收益債券殖利率為4.57％居次，新興美元債券殖利率為3.83％，而歐洲高收益債券殖利率則為2.86％。

若從報酬率來看，高收益債券市場今年來績效較佳，同樣由美元高收益債券拔得頭籌，績效為3.9％，其次則為歐元高收益債券的3.08％，環球高收益債券績效為2.57％，至於新興美元債今年來績效則0.47％。

瀚亞投資美國高收益基金研究團隊指出，受到新冠疫情影響，高收益債券市場於2020 年淨降評金額，超過4000億美元。而進入2021 年，高收益債券市場的升評金額已經超越降評，然而目前為止僅有1000億美元的淨升評金額，預計還有許多潛在的公司債將在未來 12～18 個月內調升信評，屆時將為市場注入一場強心劑。

整體而言，瀚亞投資表示，看好美元高收益債券違約率持續下降，預計隨著高收益債品質提升，企業信用狀況改善，企業利潤增長及去槓桿化和債務償還期限展延等利多條件下，利差還有收斂空間。

在操作策略上，瀚亞投資認為，由於美國景氣復甦，將維持加碼能源及媒體和運輸公司，積極參與市場上復甦行情，同時也看到金融債的投資價值，建議投資人可以趁機布局美元高收益債券基金來掌握市場行情。