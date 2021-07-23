高雄銀行（2836）23日召開股東常會，通過配發股利共0.60元，其中，現金股息0.30元，股票股利0.30元。

高銀董事長董瑞斌指出，去年受到新冠疫情及全球降息衝擊，各國為了抑制疫情擴散，啟動封鎖措施，導致經濟和運輸活動急凍，在嚴峻的經營環境之下，國內銀行獲利大幅衰退，只有少數幾家持平或成長，高銀去年稅前淨利達8.87億元，跟前年持平，實屬不易。

展望今年，隨著全球經濟逐漸回復成長，無論是行政院主計處或研究機構，都預測國內經濟今年可望成長，加上台商資金回流與轉單效應持續擴大，有利國內投資及出口增加。

不過，董瑞斌表示，由於全球疫情能否獲得有效控制、疫苗供應進度、以及各國封鎖措施放寬時程、美中貿易和科技戰後續、油價和原物料走勢等因素，仍需持續關注。

他說，未來，高銀將以提升經營績效、提高資產品質、強化資訊安全、以及開拓數位金融等四大營運主軸，讓高銀營運更上一層樓。