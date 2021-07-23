大陸政府的網路安全新規，使大批計畫赴美上市的大陸科技企業止步，據傳跨國投行正積極轉向，將陸企IPO上市地點改為香港。

英國金融時報引述投資銀行家表示，目前已與多間有意赴美國上市的大陸企業溝通，協助其改往香港上市，但因香港上市規則較嚴謹，包括最低盈利要求等門檻，不少預計在2021年推動上市行動的公司，恐須將時程延後至2022年。

大陸近期加強企業監管，要求擁有大量用戶資料的公司到海外上市前，必須先經網路安全審查，外媒先前引述消息人士透露，到香港上市可獲豁免。Dealogic數據顯示，此前約有20家陸企公開宣布，計劃在2021年在紐約掛牌上市。

大陸互聯網巨頭滴滴出行6月底在紐交所上市，集資額達44億美元，但上市不久，即遭大陸官方要求應用商店下架App。網信辦和國安部等七部門，更在16日進駐滴滴，展開網路安全審查。

監管新規影響持續擴大，多家中資企業先後傳出擱置赴美IPO計劃，包括大陸社交媒體和電子商務初創公司小紅書、家政服務平台天鵝到家、醫療科技數據公司零氪科技、運動科技平台Keep、音頻分享平台喜馬拉雅，以及貨運平台貨拉拉等。