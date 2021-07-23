孫文學校今天表示，原本參與委託孫文學校捐贈疫苗給政府的台商林瑞陽與張庭夫婦，在民進黨政府拒絕捐贈後，將原本要用於捐贈疫苗的部分款項500萬元，轉贈給「中華民國紅十字會」，用於新冠病毒的賑濟工作。（孫文學校提供)

孫文學校補充，林瑞陽本身也是「兩岸東方文化研究中心」顧問。（孫文學校提供）

孫文學校今天表示，原本參與委託孫文學校捐贈疫苗給政府的台商林瑞陽與張庭夫婦，在民進黨政府拒絕捐贈後，將原本要用於捐贈疫苗的部分款項500萬元，轉贈給「中華民國紅十字會」，用於新冠病毒的賑濟工作。

孫文學校總校長張亞中接受大陸台商、企業與善心人士，以中國大陸「兩岸東方文化研究中心」主任曾念為代表，捐贈台灣德國BNT與大陸國藥各500萬劑疫苗，6月初取得「廣州幸福嘉信商貿有限公司」承諾書，只要我政府同意後，即可立刻空運來台。

孫文學校日前說，很遺憾地，衛福部迄今仍置之不理，並未給予任何回覆，稍早發布最新消息，指原本要參與委託「孫文學校捐贈疫苗」給政府的台商之一，林瑞陽與張庭夫婦，在民進黨政府拒絕捐贈後，將原本要用於捐贈疫苗的部分款項500萬元新台幣轉贈與「中華民國紅十字會」，用於新冠病毒的賑濟工作。

孫文學校張亞中總校長表示，雖然民進黨政府已明示拒絕孫文學校在大陸台商及親台大陸友人的捐輸，仍會繼續努力，以其他方法為我民眾貢獻微薄力量，共同面對疫情。