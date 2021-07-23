連鎖餐飲集團王品(2727)今（23）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息約4.3元。展望後市，董事長陳正輝指出，消費者的餐飲習慣逐漸被疫情改變，「內用＋外帶外送」為未來餐飲新業態，將主導未來營收結構，集團會加速研發，滿足顧客需求。

陳正輝表示，雖然今年台灣本土疫情爆發，使餐飲業面臨更劇烈衝擊及嚴峻挑戰。不過，王品始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，持續聚焦資源、提前布局市場，期待疫情控制後，再次開啟新成長局面。

王品受疫情衝擊，2020年合併營收152.33億元、年減6.15％，為近7年低點，但毛利率46.25％、營益率3.65％，表現與前年44.45％、3.72％大致持穩，使歸屬母公司稅後淨利3.48億元、僅年減1.9％，每股盈餘（EPS）4.61元。

陳正輝表示，去年上半年營運雖受疫情干擾，但集團以3策略維持競爭優勢。包括鍋物品牌「和牛涮」和「聚 北海道鍋物」實現品牌創新和翻轉，並以「王品瘋美食APP」150萬名會員為基礎，進行多項聯合行銷。同時，成功以零售商品進軍超商及量販，打開更多通路。

在多方策略推動下，王品台灣事業群2020年營收達105.23億元、年增7.25％，創6年同期新高，逆勢站回百億元大關，營益率自5.33％提升至6.81％。中國大陸則受疫情衝擊及體質調整影響，使營收47.09億元、年減26.63％，營運出現虧損。

展望今年，雖然台灣本土疫情5月起急遽升溫，疫情警戒升至三級致使餐廳內用暫停，對營運衝擊更甚於去年。但王品憑藉去年經驗，外帶外送均已上軌道，子公司萬鮮持續研發冷凍商品，並推出自有電商平台「王品瘋美食購物網」，三管齊下得以快速應變、降低衝擊。

陳正輝強調，王品秉持「汰弱扶強、加速發展」策略，集團發展腳步不能被業績未達標的門市和品牌拖住。由於疫情衝擊餐飲產業，期間許多一級商圈空出好點位，集團會積極洽租差旗，目前籌備中的新店已有15家。

此外，王品加速發展剛需平價品牌、黏著度高的火鍋與燒肉，以及高單價、體驗性高的品類。陳正輝指出，主要考量上述餐飲品類需求高，開放內用後顧客來店用餐機會大、恢復速度快，會持續「多品牌」策略，利用集團供應鏈優勢創造性價比綜效。

展望後市，陳正輝認為，消費者餐飲習慣逐漸被疫情改變，「內用＋外帶外送」將主導未來營收結構。集團持續看好台灣未來發展，相信可平安度過疫情，除將加速研發產品滿足顧客需求，並專注品牌經營、打造讓顧客安心的用餐環境，期待早日與顧客在餐廳見面。