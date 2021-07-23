李蒨蓉先前自曝因疫情期間常處在家，跟結婚17年老公李德立起爭執，一度考慮離婚，幸好兩人後來決定談開，化解婚姻危機。今(23日)她發文自曝其實先前有過3次被問要不要施打疫苗的機會，但她聞「特權」兩字敏感便婉拒，「我不是要架高自己有多清高，反正一切按照規矩來」。

李蒨蓉今分享老公接種了疫苗，從昨天昏睡到今天，她看美國球賽觀眾很少有人戴口罩，難免感到羨慕，而台灣現在人人依據年紀排隊打疫苗，朋友之間開玩笑說，若放眼過去誰先打了疫苗，可能就代表過去年紀都是說謊，「病毒當前，安全優先，面子放一邊，我不怕認老，我也想趕快打到疫苗，在此補充，發文之際，本人尚未接獲通知，代表蒨蓉姊還是枚嫩妞，哈！」

李蒨蓉發文。（圖／翻攝自李蒨蓉 Lee Chien Rong臉書）

先前爆出特權疫苗爭議，李蒨蓉坦言疫情最嚴重時有3位好友出於關心，曾提供她打疫苗的機會，而李蒨蓉的弟弟也問她要不要飛到美國打疫苗，但她見機票價離譜，回國隔離政策麻煩，不僅拒絕了朋友，也婉拒弟弟，但交代弟弟客房先留著，等疫情緩解後總有一天她會飛過去。

李蒨蓉坦言：「特權，這兩個字，對我而言格外敏感，我曾經是受益者，也是受害者」，她說出這件事並不是要挑明清高，而是強調還是都照規矩來，她明白自己重提此事可能又會被酸，經紀公司應該也冒冷汗，最後正能量說：「小兒子鼓勵我，有酸民是好事，表示有人氣」。網友也鼓勵她說：「雖然我不是基督徒，但看到妳的文章後獲得滿滿正能量」、「很喜歡現在的妳」、「妳很棒！不知道從什麼時候開始喜歡看妳的文章⋯除了感動還有真實⋯」、「拒絕特權真的需要很大的勇氣跟自制力～因為人們的心都是軟弱的，但是如何剛強又堅固需要上帝給我們力量！」。

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