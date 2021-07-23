石岡國小進行「手擲迴旋飛機」遠距教學，利用數位螢幕讓兩校的學生能同時上課，彼此能看的到對方上課的情形。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

配合12年國教推動科技素養，高雄師範大學與ViewSonic合作，與10所中小學示範學校共同發展「遠距創新與科技實作示範課程」，將數位教學模式整合在科技教育，並透過動手實作課程增加互動討論、提升學子創意發想，以台灣科技教育發展。

為持續培育台灣科技人才，由教育部國教署推動的12年課綱科技領域課程，委由高師大主持並成立自造教育及科技輔導中心，協助各縣市設立「自造教育及科技中心」，而從2020年起推動的「遠距創新與科技實作示範課程」，運用ViewSonic ViewBoard智慧互動電子白板與myViewBoard數位教育平台，充分發揮教育科技解決方案的效益。

ViewSonic表示，透過發展複合式教學，遠距共備的教師可根據專業差異提供不同的教學大綱，提高備課效率。遠距協同課程也能進一步解決偏鄉師資不足的問題。

ViewSonic提到，「遠距創新與科技實作示範課程」除了在遠距教學的全方位發展外，更同步以手作教育課程增進實體教室內師生互動，透過提升課程內容多樣性，大幅增加學生學習興趣與效率、激發創意與發想能力，藉以加速人才培育，提升學子的未來競爭力。

高師大這次與10所中小學合作，並透過ViewSonic展開遠距教學，教學成果包含高雄市阿蓮國中、桃源國中和大樹國中共同發展的「太陽能模型車」，符合當今全球能源轉型浪潮，以太陽能應用的模型車製作遠距課程，與綠能教育同步、學生也可跨校分享作品及製作歷程展現遠距互動。

台中市富春國小與石岡國小共同發展的遠距課程並製作「手擲迴旋飛機」，利用數位螢幕讓兩校的學生能同時上課，老師也能透過鏡頭將飛機製作的細節一一向學生說明。

高雄市桃源國中發展的數位互動課程「視圖與製圖教學」，老師能夠透過智慧互動電子白板傳遞授課內容，也能從中與學生深度交流。