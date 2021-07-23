中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋今天（23日）指出，大陸持續推出十四五規畫等各種措施，歡迎更多台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。雖然當前台海形勢依然複雜嚴峻，希望廣大台灣青年共同推動兩岸關係和平發展、推進和平統一。

7月23日上午，主題為「攜手共促 融合發展」的第四屆海峽兩岸青年發展論壇在杭州開幕。來自海峽兩岸的350餘位嘉賓和青年代表相聚一堂，共敘兩岸青年交流合作，共謀兩岸融合發展新篇章。

汪洋主席在賀信中指出，青年是國家的未來、民族的希望，也是兩岸關係的未來和希望。大陸十分關心包括台灣青年在內的全體青年的成長進步。大陸熱情支持兩岸青年多接觸、勤來往、深交流，共同感悟中華民族悠久歷史和燦爛文化的獨特魅力，共同領略近代以來偉大祖國的滄桑巨變，共同憧憬中華民族偉大復興的光明前景，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋表示，大陸已經全面開啓全面建設社會主義現代化國家新徵程，「十四五」規劃順利開局，高質量發展態勢良好，必將為兩岸青年成長、成才、成功提供更加寬廣的舞台。大陸歡迎更多台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，願意持續關注台灣青年的所思所憂所盼，把惠台利民各項政策落到實處，為大家在大陸學習、就業、創業提供良好條件。

汪洋表示，當前台海形勢依然複雜嚴峻，希望廣大台灣青年看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程和實現中華民族偉大復興貢獻力量。