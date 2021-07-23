近期河南省出現連日大暴雨的極端天氣，其中鄭州中西部雨勢相當劇烈，被形容是「千年一遇」的慘況，對此，前高雄市長李四川除表達對鄭州災情關心外，也回想起當初納莉颱風水淹台北市情景，更提及前幾日高雄淹水時，有高雄里長感謝他，因為當時改善排水設施，這次沒有淹水。

李四川今（23日）在臉書發文表示，看到河南鄭州的大水，讓人民瞭解氣候變遷大自然的力量，更讓他回想90年納莉颱風水淹台北市，那段搶災、救災的景象。

此外，李四川提及，前幾天高雄下雨也積淹水，不幸的還有市民過馬路因積水而觸電身亡。李四川稱，「高雄的朋友告訴我，他們那邊淹水了，也有里長感謝我們，因當時排水改善，里内這次沒積淹水」。

防汛不僅僅只是清淤，李四川直言，對於老舊排水系統，或箱涵、側溝被廢棄的管線堵塞排水不良等問題，應儘快改善。為因應氣候變遷低窪地區需設抽水站設備或加強更新設備的地方，必須立即辦理。

李四川認為，施政專業雖然重要，但「專心、用心」去面對問題、解決問題，比專業更重要。明後天又有颱風，可能即將帶來豪大雨，雖說「不在其位，不謀其政」，但他還是期望大家平安，平安就是福。

許多網友也在其po文底下留言表示，「謝謝李副市長在任高雄時，為我們高雄所做」、「懷念川伯在高雄任職時情景，謝謝川伯為高雄的付出」。