7月21日晚間到22日上午，河南新鄉市輝縣強降雨，縣城經歷了5次洪峰，很多車輛被大水沖走。（上游新聞／民眾提供）

7月21日晚間到22日上午，河南新鄉市輝縣強降雨，縣城經歷了5次洪峰，很多車輛被大水沖走。（上游新聞／民眾提供）

新鄉輝縣南南小營村，村民家中水位高達1米以上。（上游新聞／民眾提供）

關鍵字：河南新鄉，衛輝市，動力方舟橋，架設完成，前稻香村，後稻香村，緊急轉移，強降雨，輝縣市，5次洪峰，室內積水，1.5米，水淹沒車頂

河南新鄉市轄內衛輝市昨夜經大陸中央應急管理部工程救援中心專業救援人員連夜奮戰，兩台動力舟橋已架設完成。23日8時許，兩台動力舟橋分前往被洪水淹沒的前稻香村、後稻香村等附近，緊急轉移被困多個村近百村民。此外，河南新鄉市強降雨，大暴雨主要集中在輝縣西北部和獲嘉西部，24小時內出現5次洪峰，從輝縣暴雨親歷汛情的人表示，洪峰最大時，室內積水達到1.5米左右，而街面積水沒過車頂：「十幾輛汽車被洪水從街道這頭沖到另一頭。」

《中國青年報》23日報導，衛輝市現場持續暴雨，救援難度很大，目前已有近百人被轉移至安全地帶，救援仍在持續。據悉，該應急動力舟橋是目前大陸國內最為先進的水上救援裝備之一，可實現快速架設浮橋和結合漕渡門橋，組合成各種形式的浮式結構，保障大型裝備和人員通行，有效解決涉水搶險難題。

此外，新鄉另一縣級市輝縣市，市區十多輛轎車從街道這頭被沖到那頭。

大陸上游新聞報導，氣象局監測顯示，7月21日晚間起，河南新鄉市強降雨，大暴雨主要集中在輝縣西北部和獲嘉西部。從輝縣暴雨親歷汛情的人表示，洪峰最大時，室內積水達到1.5米左右，而街面積水沒過車頂：「十幾輛汽車被洪水從街道這頭沖到另一頭。」

上游新聞報導，李姓民眾說，從21日早上8點鐘第一次洪峰來襲到22日上午，輝縣縣城共經歷了5次洪峰。除縣城北部地勢較高地區，縣城主街道以南大部分居民家中積水達到1米到1.5米。

「很多人都經歷了一個不眠之夜。」他說，因為有了鄭州暴雨經驗，縣城居民在暴雨來臨時迅速建立了「互聯互助微信群」，大家通過不斷發布和接收救助資訊，度過了這個暴雨之夜。

輝縣市位於河南省西北豫晉接壤，北依太行山，距離著名景區萬仙山僅50公里路程。「所以洩洪時，從山上下來的洪水，幾乎是碾壓式」。李姓民眾說，第一次洩洪出現在21日早晨8點，「盡管大家都做了很多防護，把家裡能堵的地方都堵住了，但面對這種碾壓式的洩洪，根本不管用。」

21日晚上8點到22日早晨，輝縣又經歷4次洪峰。「縣城北部地勢高還好，主街道以南全部淪陷，家裡水位都在1米到1.5米左右。」他形容「室外水位大概有3米高，很多汽車只能看到隱隱的一個車頂。水勢凶猛時，十幾輛車從街道一頭被沖到另一頭。」