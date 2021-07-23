疫情警戒將於27日起降級，但餐飲內用無法戴口罩，台大公衛學院副教授陳佳堃今天說，梅花座隔板效果有限，最好容留人數減半，開門窗與風扇，並監測二氧化碳確保通風換氣品質。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，行政院宣布將於27日起疫情警戒降至2級，台大醫院今天舉辦「COVID-19疫情微解封後的環境防疫與通風換氣」視訊記者會，說明餐飲內用與開放場所的防疫建議。

陳佳堃指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已將氣膠傳播列入COVID-19傳染途徑，因人體呼出的氣膠微粒的粒徑大部分低於50微米，即為PM50、PM10到PM2.5大小。

陳佳堃說，COVID-19室內傳播的關鍵因素包含容留人數、空間大小、停留時間、氣膠、通風效果與使用口罩。他認為室內最好也維持戴口罩，但若用餐無法戴口罩，就要降低容留人數並增加通風換氣。

他以中國大陸廣州一起餐廳群聚事件為例，有3桌出現確診者，都集中在同一個空調迴風區域。分離式冷氣大多無通風換氣機制，開冷氣同時，必須加開門窗並加裝風扇，才能讓氣流移動、病毒飄散。

陳佳堃建議，餐飲業可打開大門，並在窗戶上方加裝排風扇，若使用電扇取代排風扇，則可靠近窗戶，將室內空氣往外吹，而冷氣空調強度以中弱為主；另需注意吊扇可能造成由上往下的氣流，形成氣流死水區，建議吊扇轉速勿開太強。

此外，餐廳座位也建議靠窗，另可加強排油煙機流量。餐飲區常見梅花座與隔板，陳佳堃說，隔板只能阻擋50微米以上的飛沫，更小的氣膠微粒會隨風飄揚，梅花座距離不夠，最好採「梅花桌」拉開距離。

台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成也直言，隔板已證明無效防範氣溶膠傳播，未來或可比照燒烤店，研究個人化換氣空間；另也要落實身分驗證、加強清消及減少使用紙幣習慣等。

陳佳堃指出，容留人數過多會造成氣流短路，建議人數減半，用餐時間也建議控制在30分鐘內，他也建議店家可在與人同高處，加裝二氧化碳監測儀，二氧化碳濃度過高，代表須加強通風換氣。（編輯：戴光育）1100723