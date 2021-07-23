彰化縣長王惠美 23日會同彰化縣議會副議長許原龍、彰化市長林世賢等人前往泰和公園、金馬公園勘察。（吳敏菁攝）

彰化縣長王惠美 23日會同彰化縣議會副議長許原龍、彰化市長林世賢等人前往泰和公園、金馬公園勘察。（吳敏菁攝）

泰和公園改善計劃。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

金馬公園改善計劃。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

城市裡的公園提供休憩，親近自然，彰化縣政府補助彰化市公所改善公園計劃，泰和公園拆掉磚牆，補強溝圳護欄，將投入330萬元，金馬公園提報需要1768餘萬元，包含老舊涼亭、遊具拆除等，帶對於水池保留民意有不同看法，縣長王惠美表示，公所再確實檢討修正後，不足經費縣府將全額補助。

彰化縣長王惠美 23日會同彰化縣議會副議長許原龍、彰化市長林世賢等人前往泰和公園、金馬公園勘察，王惠美表示，上任以來已編列2000萬元預算建設公園，來到公園就是要輕輕鬆鬆，不必要該拆就拆，儘量保持大自然環境，但不要為了要花錢而花錢，將錢要花在刀口上，不要浪費，節省下來的經費，還能改善其他的公園設施，盼重新改造後的公園環境，讓鄉親能更親近公園。

目前泰和公園佔地1公頃，所需330萬元縣府已正式核定給彰化市公所執行，包括周圍紅磚牆、圳溝護欄損壞部分及人行道系統等工程，至於，金馬公園占地1.1公頃，公所提報工程經費1767萬元，包含舖面改善，兒童遊具改建、廁所增加無障礙設施，水池造景橋拆除等，內政部城鎮風貌及創生計劃補助467萬元，仍需求1300萬元，但內容仍有爭議，王惠美要求，一併改善淹水，公所檢討調整後再送計畫，扣除中央補助款以外，不足經費的部分縣府將全額補助。

彰化市長林世賢說，目前金馬公園的水池，民意有不同看法，有的希望留下來，有的希望拆除，以確保小朋友的安全，之後還會再來檢討，確認是否有必要，修正後再提報計畫送縣府。

城觀處長田飛鵬表示，財政侷促，但縣府每年仍都會固定撥出經費，並持續爭取補助，逐步改善公園綠地環境。烏溪自行車廊道建置，完成彰化市到伸港鄉路段，未來將規劃連接至芬園鄉；另外向內政部營建署爭取到7000萬重新規劃設計八卦山，期望重回過往風光。

縣府今年並獲內政部「城鎮風貌及創生環境營造計畫」政策引導型第一階段核定補助總經費5300萬元，執行景觀總顧問執行計畫、社區規劃師駐地輔導計畫、都市計畫區既有公園整建及水圳廊道休憩空間優化計畫，提升彰化縣整體城鎮風貌及創生環境景觀。