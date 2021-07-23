員警助一臂之力，順利拉正機車即時幫助女子脫困，女子尷尬之餘，向員警道謝後駛離。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「嘜緊張，我來幫你！」台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐張木森執行巡邏勤務，行經黎明東街與五權西路超商門口，見發動機車欲準備離去的一名女子，因機車停放角度致車頭過重陷入坡坎，進退不得。員警見狀趨近單手使勁一拉，順利拉正機車即時幫助女子脫困，女子尷尬之餘，連忙向員警道謝後駛離。

員警處理為民服務案件百百款，日前張姓巡佐於巡邏勤務中發現該女子購物完後發動車輛準備離開，卻因機車車頭前負重物，且停放位置又位為處路邊高低差而卡在下坡處。

任憑女子雙手雙腳使盡吃奶力氣，機車仍紋風不動，無助之下，女子還一度想伸手抓旁邊電線桿，藉助依托來移動車輛。

尷尬過程適經巡邏員警發現後，僅靠「一臂之力」就順利將車輛瞬間拉起，化解女子窘境。

南屯派出所所長江松泳表示，當民眾在需要警察的時候，員警發揮主動積極之精神為民服務，不僅有助於提昇警察正面形象，更能拉近與民眾的關係。