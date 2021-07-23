桃園中壢23日清晨4點1小貨車司機疑似失神未注意路況，竟向內壢火車站附近圍牆高速直衝，甚至衝破圍牆緊逼鐵軌，經報案後，消防人員到場後即時以破壞器材破壞車門，協助患者脫困，消防人員指出，患者已送往桃園醫院。

桃園中壢23日清晨發生一場貨車自撞意外，1名43歲戴姓貨車駕駛疑似清晨駕車精神不濟導致失神，一時未注意路況自中壢文化路向內壢火車站附近圍牆以高速直撞，甚至衝破圍牆直逼鐵軌，車窗全爆且車體變形導致戴男受困車中，消防人員隨即到場破壞車門協助戴男脫困，並送往桃園醫院緊急送醫。

消防人員指出，雖貨車毀損嚴重，但慶幸的是戴男僅有下巴擦傷以及右手撕裂傷，且意識清楚，送往桃園醫院後亦無大礙，警方調查，戴男經酒測並無酒精反應，且根據監視器調閱的畫面，戴男駕車衝撞圍牆的速度並不慢，初判戴男應是一時失神導致不慎衝撞圍牆，但實際意外原因仍待後續釐清。