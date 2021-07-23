烟花颱風來襲，台北市疏散門關閉，為紓解堤外臨時停車的需求，北市交通局宣布，今晚6時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，同時暫停路邊停車收費。此外，因北市疏散門今晚6時關閉，部分公車也將調整行駛路線及停用佔位，待疏散門開放車輛通行後才恢復原動線。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

不過，交通局指出，計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車，未來恢復紅黃線禁止停車管制的時間，將另行通知，如有其他問題可電詢02-27590666轉6402、6403、6415。

此外，部分公車為配合今日晚間各河堤疏散門關閉，因此有微幅調整行駛路線，待本市疏散門開放車輛通行後，恢復原動線行駛。如棕20路公車原行駛「美堤碼頭」站的5車次暫不停靠，行駛動線改道行駛樂群二路-敬業三路-捷運劍南站(返程由敬業三路-樂群二路接原線)。

紅33路公車暫不停靠「延平宮」站及「大稻埕碼頭」站，行駛動線由民生西路改道行駛西寧北路-長安西路-塔城街-鄭州路-西寧北路-民生西路-接原線。

綠17路公車改以「捷運北門站」為起訖站，行駛塔城街-中華路-接原線，暫不停靠「延平宮」站、「大稻埕碼頭」站、「聯合醫院中興院區(塔城)」站、「玉泉里」站、「南京西寧路口」站、「民生西寧路口」站。