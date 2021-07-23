中央與地方合作的北農、環南市場大規模打疫苗及PCR篩檢專案落幕，台北市長柯文哲卻嗆醫福會執行長王必勝「只會看一看、講一講、沒貢獻」，引發譁然。北市議員王世堅23日聞後怒飆，他只有一句話送柯文哲，「戴上口罩，閉嘴！」

王世堅提及，柯文哲想自購疫苗，也是不安好心、想分庭抗禮，藉疫苗議題炮打中央，國民黨主席江啟臣、國民黨北市議會黨團竟馬上附和，但柯根本是毫無準備，連北市衛生局都答覆北市自購疫苗根本沒開過會討論，進度完全是零，柯自購疫苗完全是胡掰瞎掰，想藉疫苗議題當「非綠共主」，炒作個人聲量。

議員黃郁芬指出，王必勝6月21日為解決北農群聚感染的問題，前往北農與北市府討論，柯提出新的打疫苗戰術，更強調「 中央也同意這個戰術，所以額外撥4000支疫苗來因應」；7月5日，環南市場休市標準從原訂7天降到3天，北市副市長黃珊珊表示已跟王必勝討論。

黃郁芬說，北市遭爆取消7月15日環南市場普篩只針對三區約1900人再三篩，被質疑防疫無法落實，黃珊珊也說是與王必勝一起討論後的結果；王必勝做為前進指揮所的指揮官， 帶著先前累積的抗疫經驗，來協助北市府制定防疫策略，北市每次都拉中央墊背，柯事後卻又把功攬到自己身上，錯怪到中央頭上。

「柯不要耍嘴炮做政治攻擊！」議員林穎孟則說，王必勝處理部立桃園醫院、苗栗電子廠、屏東Delta，有效壓制圍堵病毒，柯竟連防疫專業人士都要羞辱，這種政治鬥爭會不會太過分？柯有弊案時神隱，有錯推給基層股長，有成果時就過河拆橋、就說自己執行，這種爭功諉過的長官，不僅讓公務員心寒，更是把市民都當成白癡，當全民失憶。