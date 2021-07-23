7月23日，主題為“攜手共促 融合發展”的第四屆海峽兩岸青年發展論壇在杭州開幕。論壇邀請了兩岸的350餘位嘉賓和青年代表齊聚。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋專門向論壇發來賀信，中共中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一，中共浙江省委書記、省人大常委會主任袁家軍，中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席本次論壇活動。

中共中央台辦、大陸國務院台辦主任劉結一表示鼓勵臺灣青年致大陸發展發揮所長，雖很遺憾近年兩岸局勢受到有心人士的影響，中斷了兩岸和平穩定成長的聯結，希望臺灣的青年能有正確的認知兩岸的關係，並不是仇視、敵對，而是同根同源相互扶持希望臺灣青年能站在陽光正道的一邊攜手共進不畏艱難為兩岸和平盡一份心力，也歡迎臺灣青年到大陸發揮所長逐夢、圓夢。

袁家軍指出，浙江始終秉持“兩岸一家親”理念，以更加開放的姿態與臺灣同胞共用改革發展紅利，推動各項惠臺政策落地見效，不斷提升廣大在浙臺灣青年的獲得感。論壇上並宣佈浙江省將開展服務台灣青年“3個專項行動”：一是政策宣講“導讀”行動。通過舉辦“台商大講堂”、“浙臺微訊”公眾號權威發佈、編發臺青創業典型案例，幫助臺青更好理解祖國大陸和浙江重大政策措施。二是集中服務“暖心”行動。組建服務台灣青年工作專班，廣泛聽取意見建議，讓臺青在浙江工作生活舒心順心。三是數字惠臺“賦能”行動。對各項惠臺政策措施進行梳理優化，打造“一站式”惠臺政策辦理網路平臺，實現惠臺政策應享盡享、應享快享。

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在致辭中則先為現今河南的受難民眾致關懷之意，對於現今兩岸交流，受到臺灣執政當局，製造和平阻礙、敵視、斷絕溝通，無益兩岸和平製造國際區域穩定爭端，執政五年間在臺灣兩岸並無實質交流以及溝通尤其現在疫情期間，大陸曾釋出善意希望提供防疫經驗以及援助，確被無情的詆毀攻擊，但在大陸的臺灣青年以及臺灣同胞在疫情期間，大陸同胞不論是在疫苗的注射上或是給予新冠病毒的患者的醫療照護，都是盡心盡力的。希望臺灣執政黨能把江山看做是人民、人民看做就是江山，珍惜臺灣人民愛惜臺灣人民追求兩岸的和平，也冀望臺灣的青年能為兩岸發展攜手共促、融合發展而努力。

洪秀柱與大陸國台辦主任劉結一先生針對兩岸青年議題進行交流。（圖張厚煒攝）

會後，洪秀柱一行與大陸國台辦主任劉結一先生做交流會晤，對於兩岸青年交流以及疫情時代《百年未有之大變局》下的兩岸青年如何面對，如何交流做深度的討論。

來自臺灣雲林的陳同學，分享近年赴陸就讀高校的感想。（圖張厚煒攝）

本次大會的主題攜手共促、融合發展，希望兩岸青年能互相提攜相互融合，大會中吸引來自大陸各地的臺灣青年以及學生。其中來自臺灣雲林就讀於鄭州大學大三的陳同學，接受採訪時講述在大陸的生活趣事，除了生活的日常便利性以外，以及剛到大陸時的不適應，在同學以及老師們的協助中度過，且在疫情期間，學校老師們則是提前安排臺生們疫苗的防護，同時陳同學很高興的表示，與老師和同學們所組成的研究競賽團隊有著優秀的表現，未來很讓人期待。