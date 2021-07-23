台化(1326)今日舉辦股東會，由於王文淵在今日股東會開場宣布交棒，洪福源以董事長新職稱出席會後採訪，他表示，大陸持續新增產能持續湧現台化必須面對，去年啟動的騰籠換鳥計畫成效也陸續浮現，台化會持續避開紅海競爭，找尋新藍海商機。

下半年、明年大陸石化新增產能持續開出，洪福源表示，近年大陸石化產業大幅度擴張，新產能投放已是新常態，短期造成衝擊，長期因下游去化終將平衡，此一波大量擴充後業界已深感供過於求，短期內會緩下來，石化產品以目前情況看來，PTA比較辛苦；洪福源強調，塑膠方面競爭本來就激烈，新產能是持續性的投放，台化無法不面對，因此產品全面高質化，拓展高質市場，才可以逃離紅海邁向藍海。

台化也自去年啟動騰籠換鳥計畫，所謂的騰籠換鳥計畫目的在於全面提升特殊級產品及特殊市場銷售比例，讓產品走向高質化、加值化，爭取高端客戶，以避開紅海競爭，打造產品的不可取代性。

洪福源表示，台化ABS今年上半年特殊級銷售比量較2020年月平均成長30.7%，歐美及其他地區銷售實績更是較2020年上半年成漲137%，騰籠換鳥已見初步成效。PP方面，受疫情影響，各國家地區時有各項封鎖防疫措施，加上今年航運缺艙缺櫃嚴重影響物流，因此騰籠換鳥的銷售達成率也受到影響，今年上半年PP達成率為90.6%，下半年疫情可望在疫苗施打率提高之後逐步好轉，有機會達成100%的目標。PC方面，除了持續開發差別化市場以外，也生產導光規格PC，尤其在汽車相關領域占有不錯的市佔率，今後將更朝50%的差異化努力。

石化景氣從去年下半年開始進入一波比較強的循環，洪福源認為，石化循環是正常現象，只是以往都是需求增加，刺激供給增加，隨著量的增加價格下滑，但去年是疫後行情的帶動，去年下半年油價非常低，但面臨疫後的高需求之下，石化產品和油品價差越來越大，但當下則是反過來，隨著回復全球原來生活下，恐又是一個新的循環。