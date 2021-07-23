市調機構GfK周五表示，儘管新冠病例數再次飆升，英國消費者信心在七月來到疫情爆發以來的高水準。

GfK的月度消費者信心指標，從六月的-9上升到七月的-7，為自2020年2月以來最高水準。讀數並優於路透調查經濟學家的-8預測。

GfK客戶策略主管Joe Staton指出，在衡量民眾是否願意進行大宗購買的意願的分項指數上增加了7點，顯見民眾對英國解封的正面回應。然而，消費者通膨的上升、新冠病毒病例再次飆升，以及政府的就業補貼方案即將取消，都可能壓抑該信心指數的彈升。

另外消費者對今年經濟的信心，也從六月的-2跌到七月的-5，顯見民眾已感受到未來的風險。

去年英國經濟下滑近10%，為300多年來最大跌幅；但是政府為許多家庭支付80%工資的失業補貼計畫，緩解了該衝擊。

該調查為GfK在7月1日至14日在英國調查了2000名民眾。