美系外資說億豐(8464)最壞的情形已過，並將評等調高至加碼，目標價上修至525元，中場過後股價維持在平盤上方。
美系外資在最新出爐的報告中指出，億豐第2季獲利將是谷底，預期對毛利率的擔憂已經反映在股價，持續結構性需求上升週期將支撐營收表現，現階段投資吸引力已出現，決定調高評等至「加碼，目標價調高至525元，並調高明後年每股盈餘預估。
美系外資將億豐評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由490元調高至525元；同時調高明後年獲利預估，每股盈餘分別調高7%及8%達24元及27.4元。
美系外資說億豐(8464)最壞的情形已過，並將評等調高至加碼，目標價上修至525元，中場過後股價維持在平盤上方。
美系外資在最新出爐的報告中指出，億豐第2季獲利將是谷底，預期對毛利率的擔憂已經反映在股價，持續結構性需求上升週期將支撐營收表現，現階段投資吸引力已出現，決定調高評等至「加碼，目標價調高至525元，並調高明後年每股盈餘預估。
美系外資將億豐評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由490元調高至525元；同時調高明後年獲利預估，每股盈餘分別調高7%及8%達24元及27.4元。
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