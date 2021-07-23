全台7月27日起降為二級警戒，相關指引仍待指揮中心宣布，毒理專家招名威今發文表示，他認為降二級和微解封有異曲同工之妙，但降級不解封其實很危險，畢竟台灣疫苗覆蓋率尚低，因此還是不可以輕忽，只能說這有點賭一把的感覺。另他也分享，降二級他還是不會在餐廳內用、超商用餐和逛夜市。

招名威今在臉書發文表示，在疫苗覆蓋率尚低的情況，疫情警戒降為二級與微解封有異曲同工之妙，雖然很多人面臨生計問題，因此必須要逐漸開放，但大家都知道，稍微解封之後，確診數又上漲，因此不可以太快掉以輕心。

招名威指出，降為二級後，有幾件事情他可能還是不會做。首先是不會在室內用餐，現在開放可以內用且可室內群聚50人，人數增加，先前限制的2.25平方米/人的社交面積，基本上就不可能達成，且要每個人去餐廳用餐都要先仔細計算過，實在不可能。

招名威透露，他也不會在超商用餐，他其實非常不理解，人來人往的超商為什麼要開放可以內用？難道是因為超商監視器林立，萬一後續有確診者足跡，疫調相對來說比較容易？但這實在太不合邏輯，畢竟若確診者進來走一圈，那些沒戴口罩用餐的人，感染風險很大，危險性太高了。

招名威也說，他仍舊不會去逛夜市，既使有開放室外人數限制100人和人流總量的管制的雙重規範，但去夜市邊走邊吃的規定沒有取消，再加上超商內可開放內用，這不就鼓勵大家買完餐點，到附近超商去吃嗎？

招名威表示，目前暫不開放的場域、行業及活動，包括游泳池、八大行業、遶境和進香等，他是認同的。畢竟有些活動真的無法確實執行實聯制登記，同時也無法確保社交距離，還會有很多人與人的連結關係，因此風險還是高。

招名威認為，降二級其實就是一種賭一把的心態，有沒有能力管理確診數，這都不是說得準的事情，例如台北市長已經示範過「微疫調，無法清零」。他建議中央必須要有防火牆備案策略，萬一疫情再度擴散，就要立刻收緊規定，才能做到全面調整。