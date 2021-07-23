由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(23)日宣布，將由埼玉老師領軍與CSL Mobile於即日起至 7 月 26 日共同挺進2021香港動漫電玩節。展覽現場除備有刺激試玩體驗、聽聲猜角色、即時對戰、幸運十連抽等多項熱血挑戰活動，官方團隊更精心準備豐富的周邊神秘禮物，全新角色武道家「垂柳」也將於展覽會場首度曝光。不僅如此，為讓臺灣英雄玩家共同感受展覽歡樂氛圍，加碼推出線上回饋活動，鎖定《一拳超人：最強之男》官方粉絲團，即可獲得序號兌換限時招募券等多項稀有虛寶獎勵！《一拳超人：最強之男》廣邀繁中版玩家們線上、線下齊聚同樂，一起參與「香港動漫電玩節」盛大饗宴，7 月 23 日至 26 日相約香港會議展覽中心Hall 1 E03攤位，不見不散！

《一拳超人：最強之男》武道家「垂柳」重磅出擊香港動漫電玩節！精彩活動輪番上陣！

《一拳超人：最強之男》將於即日起至 7 月 26 日在香港會議展覽中心Hall 1 E03攤位與各位英雄好手們見面，攤位設計強勢揭開8月期間限定角色「垂柳」，且為紀念《一拳超人：最強之男》首次參展，官方團隊大手筆祭出驚喜連連的神祕好康大放送活動，攤位現場也將不定期加碼神秘好禮！無法到現場的英雄玩家們也不必灰心，全服同樂「2021送你2021」線上活動也同步登場，即日起連續鎖定官方粉絲團7天即可獲得限時招募券10張、精英招募券20張及鑽石2100顆，喜歡《一拳超人：最強之男》的英雄們千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》「2021送你2021」感恩回饋大放送！輸入序號OPMACG22豪華虛寶獎勵送給你！

ACGHK 2021香港動漫電玩節 展覽資訊

時間：

7/23-7/25：10:00-21:00

7/26：10:00-20:00

地點：香港會議展覽中心(Hong Kong Convention and Exhibition Centre) Hall 1

攤位：E03攤位

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