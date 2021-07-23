7月26日後是否降級引發關注，行政院今（23）日召開擴大防疫會議，並宣布7月27日降為二級警戒，在網路上引發討論。一名網友在ptt詢問「這次二級可以持續多久？」，多數人認為基本上2周就會再度大爆發，並點出維持不久的關鍵。

指揮中心指出，昨（22）日針對調降疫情標準，進行相關防疫措施草案規劃，並與各地方政府討論，裁示7月27日降為二級警戒，各場所與行業將恢復活動，例如集會活動人數上限室內50人、室外100人，餐飲業、超商與賣場依規定可內用等。

降為二級消息曝光後，不少人也抱持懷疑的態度，還有網友在ptt詢問「這次二級可以持續多久？」，表示對於此次降二級，許多人都不看好，「是兩週後準時爆發，還是會等到辛苦的指考生考完試之後就升級呢？還是說會跌破眾人眼鏡，不會再有三級呢？」。

不少人認為，確診人數不出兩周就可能暴升，「看韓國，只解了幾天就爆了」、「真有黑數爆的話，大概八月初就會升回來了吧」、「一個月吧！看看日本」、「父親節過後吧！大家可能會跑到餐廳慶祝」，還有人點出，疫苗覆蓋率仍是最大問題，「主要是年輕人還沒打」、「很多第一劑疫苗都還沒打就降級，這政府還真是樂觀」、「剩年輕人沒打，然後降級再爆發，就再怪年輕人又鬆懈了」。