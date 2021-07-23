受疫情影響，新北市今年暑假育樂營改為線上辦理，並以虛實整合方式進行，今年免費提供2238個名額供學生宅家體驗，三重區清傳家商推出「完美經營高手養成班」讓學生在家攤鈔學習；三民高中則推出木工課程，讓學生在家動手DIY。教育局表示，暑假育樂營的經驗，更助於甄選入學書面審查評分項目。

教育局表示，新北市9年前開辦暑假職業試探育樂營，每年場場爆滿、佳評如潮，今年受疫情影響，轉型為線上辦理，推出「新北超前職探數位體驗學堂」，免費提供個人專屬的「優勢智能適性職涯分析」，讓學生在家也能自我探索及職業試探。

教育局指出，今年暑假國中小職業試探營隊共開設89梯次，免費提供2238個名額，國中部分推出10梯次親子營隊，國小部分則推出6梯次雙語職探課程，推廣「動手做學英文」的技職雙語學習精神，另外也有營隊將材料包寄送給學生，在家也能跟用材料與線上老師同步實作。

新莊區福營國中學生沈鈺翔參加三重清傳高商「完美經營高手養成班」親子營隊，沈鈺翔表示課程中的攤鈔練習、貨幣介紹，以及零售專家很有趣，並期待有機會可以再嘗試試探。土城國中的洪宇柏同學參加泰山高中「Android手機程式APP開發育樂營」，他認為營隊中讓大家練習寫程式，既充實又可以培養問題解決的能力。

泰山區義學國小學生翁右倫則是參加三民高中職探中心辦理的工業類「超電力霸犇」育樂營，他表示超電力霸犇的內容很有趣，從一片一片的木片，慢慢組成一個會走路的機器人，希望還可以再參加這麼有趣的活動。

教育局長張明文表示，新北市從國中「職業試探」階段即辦理技藝競賽、寒暑假職探育樂營等活動，提供多元的職探機會，讓孩子裡了解自己性向及興趣，此外，參加國中寒暑假職探育樂營的學生，可持參加證明納入高中特色招生專業群科甄選入學書面審查評分項目，有助於未來升學。