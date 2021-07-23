歡慶兩周年，戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天正式發表3.5版本更新，攜手日本知名動畫《蒼藍鋼鐵戰艦》推出主題戰艦和指揮官，另有準備一系列遊戲內容物給玩家作為周年慶贈禮。3.4版本更新中首度亮相的一系列美國主力艦將正式脫離搶先體驗階段，開放讓玩家進行研究，另外軍備競賽機制和VII階戰艦也將正式加入排名戰模式。

3.5版本更新中，全新「Shock and Awe」戰役將首度登場，玩家有五周的時間完成100關卡，並能藉由完成關卡獲得一系列獎勵以及最終獎勵的德國驅逐艦ZF6。

《戰艦世界：傳奇》版本更新 攜手《蒼藍鋼鐵戰艦》推出主題戰艦和指揮官

作為夏季的驚喜活動之一，《戰艦世界：傳奇》攜手《蒼藍鋼鐵戰艦》推出兩款全新主題戰艦：Haruna、Kirishima，五名主題指揮官以及其他合作商品，讓玩家與動畫迷進行收藏。另外，

先前版本中進入搶先體驗階段的Nevada、Tennessee、North Carolina和Kansa等美國主力戰艦將於3.5版本更新中脫離搶先體驗階段，正式開放讓玩家進行研究。另外，在經過最新競技場賽季的戰鬥測試後，軍備競賽機制和VII 階戰艦將正式加入排名戰模式，強化整體排名戰陣容。