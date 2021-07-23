台中梧棲漁港實施人車降載，進港人數從1300人降至1000人，停車場不得超過400輛。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

微解封後假日採買人潮湧入梧棲漁港，為避免防疫鬆懈，台中市農業局輔導梧棲漁港24、25日實施人車降載，進港人數降至1000人，並設立單一入口，若排隊超過25公尺或停車數超過400輛時，將暫停開放車輛入內，後續管制措施將依中央公布的最新防疫指引滾動調整。

梧棲漁港為中部第一大港，設有直銷中心，擁有全國規模最大魚市場。日前受疫情影響，遊客驟減9成以上，但漁民仍堅守崗位確保漁獲供應無虞，近日因防疫微解封，假日採買人潮回流4成，卻遭民眾質疑未實施人流控管。

台中市農業局表示，為避免防疫鬆懈、人潮群聚，已派員輔導梧棲漁港24、25日實施人車降載，進港人數從1300人降至1000人，並於單一入口管制站嚴加控管，若排隊超過25公尺或停車場超過400輛，將暫停開放車輛入內。

農業局指出，入港車輛及遊客皆採實聯制，並量測體溫、全程佩戴口罩，宣導快速採買勿逗留群聚，後續管制措施將依中央公布的最新防疫指引滾動調整。農業局也將不定時派員巡檢，若查獲民眾未落實防疫規定，將依《傳染病防治法》舉發裁罰，確保港區安全無虞。

此外，中央氣象局發布？花颱風海上警報，外籍漁船湧入梧棲漁港避風，農業局除加強報關船員體溫量測，也向遊客、攤商、船員以中、英、越、泰、印五國語言宣導防疫規定、並督促確實佩戴口罩、保持安全社交距離。