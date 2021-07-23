葉姓男子自2017年間開始栽種大麻，以加盟方式擴展製造、販賣第二級毒品大麻的版圖，投資種植的大麻場高達18場，且偵查過程將責任推給已逝陳男，又辯稱基於佛法為救治癌末病人，毫無悔意，檢方今天起訴，求處無期徒刑、1500萬元罰金。

葉男2017年間，取得栽種、培育、收成大麻雌花的關鍵知識、經驗、技術及標準流程後，大量栽種大麻並自創品牌，以每10公克之大麻花裝成1罐，販售獲取暴利，為加速累積財富，以「加盟」、「一條龍」垂直分工合作、共榮共利的模式招募人員。

投資人投資加盟金180萬元給葉男後，由葉男負責提供大麻幼苗、購買栽種大麻所需的設備並僱用專業人員安裝，投資人依照葉男提供的栽種技術及SOP流程種植大麻，等到大麻成熟並收取大麻雌花後，葉男則保證以每公克至少500元價格收購大麻雌花。

嘉義地檢署指出，葉男等人自2017年起，在嘉義縣、市承租民宅共33處作為大麻種植場，有專人在種植場照料、修剪大麻花，以每10公克裝1罐方式，將大麻花裝罐、包裝、封箱，最後由葉嫌載運大麻花至台北夜店販售，不法所得共計2679萬4000元。

起訴書指出，葉男在案中是核心角色，已售出的大麻數量、獲利已無從估算，對社會治安、國人身健康所造成之危害亦難以言諭，在偵查中，則一再飾詞狡辯，以已死亡的陳男作為「幽靈抗辯」，將所有責任推諉給陳男，且對大麻花去向、不法所得、資金流向、共犯結構、犯案情節堅不吐實，一昧以其製造、販毒第二級毒品大麻是基於「佛法」善念為救治癌末病人，善於巧言置辯，思毫無反省及悔意之情，也未繳回不法得，請從重量處無期徒刑並科處1500萬元罰金，並請依組織犯罪防制條例規定宣告強制工作3年，以示懲戒。

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