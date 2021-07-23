金價周線將呈現5周來首度下跌 13:172021/07/23 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金價23日（周五）走低，本周料將呈現5周以來首見周線下跌，歸因於近日美元走強，使得其他貨幣持有者購買黃金成本增加，抵銷美國債券殖利率走低與經濟數據疲弱為金市帶來的支撐。 周五黃金現貨價滑落0.2％至每盎司1803.33美元，本周目前累跌0.4％。美國黃金期價下挫0.1％至每盎司1803.9美元。 美元指數升抵3個半月高點，料將呈現連兩周上揚。分析師認為，美元走高導致金價下跌，未來幾周金價仍會區間震盪，近期通膨仍是帶動金價的主要力道。 前所未見！ IC缺爆 產品報價逐月調整 泰銘配發現金股息1元減資2元 鉛價續漲有利後市 #上揚 #金價 #周線 #料將 #每盎司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》財報樂觀其成 韓股續漲 11:432021/07/23 財經 女學生控訴遭導師伸魔爪 新竹某高中啟動調查中 11:362021/07/23 社會 《國際社會》泰新確診連3日創新高 韓社交禁令再延2周 10:352021/07/23 財經 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 04:102021/07/23 地方新聞 地下匯兌持假鈔行騙 竹聯天蠍堂大哥2年騙4200萬 09:502021/07/23 社會 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 《半導體》聯詠法說下一步 外資釋出4劇本 09:442021/07/23 財經 《期貨》三大期指攜手開高 8月台指期漲80點 09:272021/07/23 財經 1台狠賺510元！涉非法販賣血氧機 連鎖藥局業者5萬交保 11:212021/07/23 社會 《國際油價》需求仍看好 原油期貨連3漲 09:442021/07/23 財經 《盤後解析》5日線失守 周線翻黑 14:332021/07/23 財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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