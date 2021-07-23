金價23日（周五）走低，本周料將呈現5周以來首見周線下跌，歸因於近日美元走強，使得其他貨幣持有者購買黃金成本增加，抵銷美國債券殖利率走低與經濟數據疲弱為金市帶來的支撐。

周五黃金現貨價滑落0.2％至每盎司1803.33美元，本周目前累跌0.4％。美國黃金期價下挫0.1％至每盎司1803.9美元。

美元指數升抵3個半月高點，料將呈現連兩周上揚。分析師認為，美元走高導致金價下跌，未來幾周金價仍會區間震盪，近期通膨仍是帶動金價的主要力道。