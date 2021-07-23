台灣經濟研究院23日指出，儘管民間消費受本土疫情爆發影響致使成長動能轉弱，然而受惠於民間投資續強，外需及出口表現優於預期，有助於帶動2021年全年經濟成長表現，台經院最新預測，2021年國內經濟成長率為5.40％，較2021年4月預測上修0.37個百分點。

此次是台經院第三度上修2021年台灣經濟成長估值，與2020年11月第一次公布的4.01％相較，大幅上修了1.39個百分點。也是繼同為經濟智庫的中華經濟研究院，本周稍早三度上修2021年台灣經濟成長估值至最新5.16％之後，再一家重要機構作出相似的行動。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，此次上調今年GDP預測的主要來源，有出口及民間投資，加總兩項對GDP的貢獻增幅達4個百分點，而最新估值的5.40％，還沒有考慮到疫情警戒降級之後，政府規劃中的消費振興措施，若是能在8月起民間消費動能復甦，有助於內需產業的成長帶動。

民間投資部份，台經院以固定資本形成項目作為總整。台經院指出，有鑑於全球半導體供應鏈產能持續供不應求，國內科技大廠為維持製程領先與擴充產能，持續深化在台投資，故今年上半年資本設備進口年增率高達29.1％，且5G基礎建設、綠能投資及危老屋重建持續進行，加上政府加碼投資台灣三大方案的貸款額度，均有助於資本設備投資成長動能穩健。預估2021年整體固定資本形成成長率為7.49％，較前次預測時上修3.06個百分點；其中，民間投資成長率為8.80％，較前次預測時上修3.78個百分點。

貿易輸出/輸入方面，台經院指出，隨著全球經濟穩健復甦，搭配各國財政政策陸續施行，傳產貨品需求回升，國際原材物料行情維持高檔，加上市場對5G、高效能運算等新興科技應用需求持續熱絡，有助於帶動各大貨品出口與接單全面續揚。因此，預估2021年輸出與輸入成長率分別為14.03％及14.72％，較前次預測值上修8.39與9.85個百分點；預估2021年出口與進口金額成長率則為19.77％與21.67％，較前次預測值上修9.54與10.93個百分點。

受到5月起疫情警戒升高影響，台經院此次下修了2021年民間消費成長率預測至2.84％，較前次預測值下修1.51個百分點。台經院長張建一指出，疫情警戒期間民眾配合防疫減少外出，重創零售、餐飲及旅遊等民生經濟活動，受創程度遠大於2020年，雖然電商消費部份取代實體消費，但團體聚會、大型活動等停辦的衝擊很大，主計總處對2021年台灣GDP年增率的估測5.46％若有調整，應該就是來自於這一項的減損。