大陸男星吳亦凡被爆料涉嫌設局誘騙未成年女性，風波越滾越大，沒想到竟有詐騙集團跟上時事，用此話題企圖詐騙人；1名女網友日前收到1封自稱是吳亦凡本人傳的訊息，對方說目前被關在監獄，還差5千元才能交保，還說若她能幫忙匯款，願意為她做1首專屬的Rap，內容曝光笑翻不少網友。

1名女網友在Dcard上發文表示，她日前收到1封手機簡訊，對方自稱是「吳亦凡」，並說他真的沒有侵犯那些女性，現在被關進牢裡，還差5千元才能交保出來，希望原PO能幫忙匯款給他，甚至還提供了支付寶號碼，最後還說若原PO能幫助他，他承諾讓原PO加進個人粉絲團，並替原PO寫1首專屬的Rap。

1名女網友日前收到1封自稱是吳亦凡本人傳的訊息，對方說目前被關在監獄，還差5千元才能交保，還說若她能幫忙匯款，願意為她做1首專屬的Rap。（翻攝自吳亦凡微博、Dcard）

該女網友收到簡訊後，一眼就認出是詐騙集團，將截圖PO出後笑說「收到簡訊快笑死，現在詐騙集團出頭（俗語：點子、噱頭）真的很多」，還開玩笑說「大家打個5000元，可以得到吳籤哥哥的rap喲」，引發網友笑翻。

其他網友則笑說，「笑死，太跟進時事了吧」、「重點是這種訊息到底誰會信啦笑死」、「真『新』型詐騙」、「只想知道，真的有人會受騙嗎，詐騙集團怎麼沒有幫羅志祥求救」、「這詐騙前要先做好功課啊，台灣沒幾個人在用支付寶的吧」、「要詐騙錢還講一個沒人想救的」、「還幫我寫rap，他根本不會rap」、「現在詐騙集團新招真的很快」。