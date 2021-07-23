新冠肺炎疫情趨緩，但何時能施打疫苗，仍是國人關心議題，美女主播黃怡文透露22日前往施打AZ疫苗，沒想到接種完10小時後，居然陸續出現6大副作用，讓她不舒服到整晚難以入眠。

黃怡文今（23日）凌晨在臉書發文，曬出一張戴口罩剛打完疫苗的照片，只見當時精神狀態仍不錯，沒想到接種完8至10小時後，所有副作用竟然一次報到，像是發燒38度、全身酸痛、畏寒、頭痛、腹瀉、左手腫痛抬不起來等症狀，讓她不舒服到整晚難以入眠，痛到崩潰直呼：「AZ真的是大魔王」，但仍不忘呼籲所有人：「疫苗還是要打的，輪到你就去」。

對此，網友紛紛留言關切和分享經驗：「施打AZ第2天，我提議多喝水，多吃水果，和多休息」、「防疫作戰大家一起努力，希望妳很快就可以生龍活虎般，加油」、「目前能做的就是多喝水和休息、「我妹打完發燒一天後康復，妹夫打完生龍活虎一切如常，真的因人而異」、「多靠水果補充水分和必要性熱量。避免不必要的血液疾病發生」。

黃怡文日前捲入「好心肝診所」疫苗之亂，驚見自己名字在網路流傳名單中，當時她鄭重否認此事之外，也無奈表示沒去過好心肝診所，更不是好心肝志工，不曉得為何名字會與其他名人排列在一起，接著強調：「「我也想是志工之一。很可惜，我不是。然後捏造我在好心肝施打名單內的人，你擁有壞心肝。」

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