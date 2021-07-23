新冠肺炎衝擊下，許多人忍著病痛不敢到醫院，隨著全國彰化疫情趨緩，彰化基督教醫院南郭總院收治確診患者也清零，醫院並表示，彰基醫療體系全員疫苗施打率99.9％，彰基總院更達100％，醫病疫苗防護網已經成形，呼籲因疫情延誤就醫的民眾，也應盡快恢復就醫安排。

彰基表示，全台疫苗覆蓋率23.5％，雲彰投唯一的醫學中心彰化基督教醫院除了配合國家力拼疫苗覆蓋率、預約注射場場滿額，彰基全體系員工含警衛、環衛、布服清洗等外包人員，全體疫苗施打率99.9％，彰基總院100％。

彰化基督教醫院院長陳穆寛表示，自從彰化基督教醫院在今年的5月15日開始收治病例以後，特別是加護病房的醫護人員相當辛苦，因為彰基是雲林、南投、彰化唯一的醫學中心

。常常看到醫護人員在加護病房照顧新冠肺炎的重症患者，雖然充滿了危險、充滿了挑戰，對他們個人及家人都承受了很大的壓力，但是看到他們相當的勇敢、盡心、盡責、盡信，完全沒有退卻害怕的心。

陳穆寛表示，為了讓全體醫護人員得到群體免疫，保護自己、保護家人、保護病人，彰化基督教醫院積極為全體系同仁施打疫苗，截至7月21日止，已完成員工以及風險較高的外包警衛、環衛、布服清洗等1萬773人疫苗接種，且總院已有1835位員工完成第二劑疫苗接種。

陳穆寬指出，今年6月份彰基癌症個案管理收案數與2019、2020年同期相比，大幅減少1／3，顯見疫情期間有約1／3癌症患者因為疫情因素不敢就醫，可能延誤病情，甚至變成癌症末期無法治癒。

彰基表示，7月23號日南郭院區收治的新冠確診病人已全數出院、清零，包括加護病房以及一般病房，而彰基全體系員工已逐步將疫苗防護網築好，民眾可以安心到安全的環境就醫，特別是過去這段時間因疫情而延遲就醫的民眾，為了自己著想，應恢復疫情前的就醫安排，以免造成對身體健康負面影響。