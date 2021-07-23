馬來西亞師兄姐愛心串聯，在吉隆坡Quill City Mall舉辦疫苗接種活動。（靈鷲山馬來西亞佛學會提供）

馬來西亞師兄姐愛心串聯，在吉隆坡Quill City Mall舉辦疫苗接種活動。（靈鷲山馬來西亞佛學會提供）

馬來西亞新冠疫情凶猛不歇，去年3月鎖國至今，近日單日更直飆1萬3千人確診，醫療人力物力極盡缺乏，但靈鷲山一直都在，並以實際行動付出關懷。22日在師兄姐愛心串聯下，靈鷲山馬來西亞佛學會在吉隆坡Quill City Mall舉辦疫苗接種活動，慈悲發心希望宗教溫暖的正能量，幫助民眾挺過疫情衝擊，守護更多人的生命。

吉隆坡中心執事海妙法師說，靈鷲山開山住持心道法師曾開示弟子：「菩薩道，就是不忘失眾生的苦，不忘失菩薩道的慈悲，不忘失佛陀的啟示。」這次的善心義舉是由馬來西亞丹斯里林有隆大德，捐助600支疫苗，希望更多的佛友可以早點施打疫苗，稍緩馬來西亞醫療資源不足的燃眉之急。

榮譽會長拿督葉錦山捐贈2000盒口罩與大眾結緣，也和副會長沈冠宇師兄，協助完成各類活動的官方串聯和申請，也感恩Quill City Mall共襄盛舉贊助施打場地，讓活動圓滿順利。

弭災抗疫，愛心無國度！新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾籠罩全球，突如其來的新冠疫情，讓人束手無策， 馬來西亞佛學會疫苗接種贊助活動，把小善轉成大善，就是佛法裡面的不可思議，更在在處處顯現靈鷲人「人人是觀音」的悲心。靈鷲山馬來西亞佛學會吉隆坡中心將秉持靈鷲山的精神，持續實踐心道法師希望人人常行菩薩道、永續觀音行的願力。