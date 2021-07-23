警方移請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入。（台中市警五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市20多歲陳姓男子日前義大利「杜卡迪」重機，在台74線飆破時速300公里，因被爆料自拍畫面驚人，警方連日追查，查到在重機圈小有名氣的陳姓男騎士，問訊後依《道路交通管理處罰條例》開罰，移請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入。

根據影片畫面，陳姓男子以時速300公里馳騁在台中市台74線快速道路，當時自北屯區太原路閘道上台74快速道路，期間不斷加速，路程約5公里，卻已經達時速300公里，極速引擎聲響、時速不斷提升，已讓觀眾屏住氣息地觀看影片，並捏了把冷汗。

台中市警局五分局指出，台74線限速是80公里，陳姓男子危險駕駛，無視公權力，並持法院申請的搜索票，在陳住處地下室查扣機車與飆車時用的假車牌，陳稱機車是他買的，警方查證中，依《公共危險罪》函送法辦，檢察官以犯罪工具為由，向法官聲請沒入機車。

警方表示，除查扣犯罪所用的重機1部，全案依刑法第185條公共危險罪與第216條、212條行使偽造特種文書罪移送並依道路交通管理處罰條例第12條第1項及第43條第1項危險駕駛舉發，2者合併最高可處罰到3萬4仟8百元，警方將建請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入，杜絕飆車歪風。