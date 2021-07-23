台74玩命狂飆時速破300 重機法拉利「人車」雙雙落網

在台74線狂飆時速破300公里的杜卡迪重機與騎士雙雙落網，杜卡迪遭警方扣押。（台中市第五分局提供）

日前一輛號稱「重機界法拉利」、「義大利猛獸」的杜卡迪DUCATI重機，以時速超過300公里的超高速，狂飆台中市台74線快速道路，影片PO上網引發熱議，也吸引警方注意。台中市第五分局「疾速」偵辦，今（23）日清晨拂曉出擊，將陳姓騎士與杜卡迪重機「雙雙逮捕」，陳男依公共危險等多項罪名帶回偵訊，杜卡迪則被查扣，未來更將建請檢方沒收或函請監理沒入，以杜絕飆車歪風

日前網路流傳一段1分27秒的行車記錄影片，一輛重機在台74線飆速，時速表不停狂跳，最後更變成一排直線，代表已經飆破時速300公里，超過預設值無法顯示。

台中市第五分局表示，因影片只有重機車速儀表板，沒有日期、時間與車號，在線索極度缺乏下，以影片所顯示的天氣與網路流傳的日期，逐一過濾清查溯源，終於查出陳姓騎士於7月17日上午約5時許從他位於北屯區祥順六街的住處駛出，並沿太原路匝道上台74號快速道路狂飆，陳男並懸掛偽造車牌，企圖矇混。

警方蒐證齊全後，22日聲請搜索票獲准，今（23）日清晨拂曉出擊，逮捕陳男並查扣杜卡迪重機。全案依刑法第185條公共危險罪與第216條、212條行使偽造特種文書罪移送並依道路交通管理處罰條例第12條第1項及第43條第1項危險駕駛舉發，二者合併最高可處罰到3萬4仟8百元。

此外，陳男惡意挑釁，視公權力於無物，警方會建請檢方將該重機沒收或函請監理將該車沒入，以杜絕飆車歪風再燃。

台中市第五分局更呼籲，近來因疫情較趨緩和，民眾逐步駕駛車輛外出，台中市區道路較鄰近縣市寬敝、筆直，在車流相對較小情況下，汽、機車行駛的速度有提升的趨勢，警方已針對轄區易肇事路段與重要路口編排勤務實施機動測速照相，以有效防制交通事故之發生。請民眾於道路駕駛時應遵守相關速限，不要超速危險駕車，以免發生事故造成重大傷害，保障他人也保護自己。