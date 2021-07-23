東元(1504)董事改選最後公司派順利穩住經營權，董事長邱純枝會後也與媒體召開線上記者會，她指出，臨時動議有股東提出收購菱光(8249)達51％以上，東元這邊會協助鈺叡收購菱光及安富國際投資收購東友(5438)外，自己也會積極收回菱光股權，負起該負的責任，回歸公司治理。對於黃育仁取得3席董事，邱純枝認為，黃育仁口口聲聲說公司治理，提了那些獨董，只是為了幫襯自己當選而已。

東元股東會臨時動議上，有股東提案建議東元董事會討論辦理公開收購菱光股權，使公司持股達51％以上，並獲得半數股東決議通過。邱純枝表示，東元也希望站在東友、菱光原始股東立場負起責任，終結兩家公司交叉持股所引發的亂象，董事會未來會協助鈺叡收購菱光及安富國際投資收購東友外，也會根據股東會通過的議案，收回菱光公司，負起責任，回歸公司治理。

東元本次改選11席董事中，公司派拿下8席，這8席中，推估代表東元會長黃茂雄陣營取得4席，寶佳取得3席，華新麗華1席；黃育仁陣營以菱光提名人當選1席，另外其他提名人2席。

對於今天選舉結果，邱純枝也發表看法，她認為三方結盟共同支持提名候選人，事前有充分溝通，結果應該是很滿意。這次改選也感受到商業界變化詭譎多變，最大心得是秉持公司治理誠信原則經營，最後不管是敵是友，為公司發展取得最大利益。

至於對手拿下3席董事，邱純枝不諱言指出，黃育仁提出的獨董名單，感覺他很重視公司治理，很希望獨董能夠當選，但看到表決權數，看來獨董只是幫襯自己當選，非常遺憾，顯然對公司治理前後態度不一致，跟公司派全力希望爭取獨董，雙方對於公司治理理念差異很大。

至於黃育仁選前對她的個人人身攻擊，邱純枝說，會不計代價維護個人名譽，為追求真理，期待本人道歉，既被無端點名，還是會繼續追究法律責任。